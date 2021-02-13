Российская биатлонистка Светлана Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону, передает ТАСС.

Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. По итогам спринта биатлонистка не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.

«Мы очень давно не были в России, поэтому очень замерзли. Мы вообще всегда мерзнем. Почему-то у всех есть стереотип: вы же из Сибири, вы не должны мерзнуть. А в итоге мы мерзнем больше всех», — заявила Миронова.

Ранее сообщалось, что Губерниев назвал провалом выступление Мироновой в спринте на ЧМ.