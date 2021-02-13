Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону
Анастасия Мартыненко
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Российская биатлонистка Светлана Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону, передает ТАСС.
Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. По итогам спринта биатлонистка не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.
«Мы очень давно не были в России, поэтому очень замерзли. Мы вообще всегда мерзнем. Почему-то у всех есть стереотип: вы же из Сибири, вы не должны мерзнуть. А в итоге мы мерзнем больше всех», — заявила Миронова.
Ранее сообщалось, что Губерниев назвал провалом выступление Мироновой в спринте на ЧМ.