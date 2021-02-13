Медведева поздравила Тарасову с днем рождения

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днем рождения.

13 февраля специалисту исполнилось 74 года. Медведева поздравила именитого тренера с праздником, опубликовав Stories в Instagram.

«С днем рождения, Татьяна Анатольевна! Желаю вам крепкого здоровья! Спасибо, что вы есть», — подписала фигуристка совместную фотографию.

Ранее сообщалось, что Навка поздравила Тарасову с днем рождения.