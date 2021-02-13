Навка поздравила Тарасову с днем рождения

Экс-фигуристка Татьяна Навка поздравила тренера Татьяну Тарасову с днем рождения.

«Я Вас безумно люблю и просто обожаю. Знаю, что это взаимно. Ценю каждый момент, проведенный с вами, учусь у вас. Вы великая женщина и мать фигурного катания. С вами безумно интересно и весело», — написала Навка в Instagram.

13 февраля Тарасовой исполняется 74 года.



Ранее Алексей Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения.