Навка поздравила Тарасову с днем рождения
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Татьяна Навка поздравила тренера Татьяну Тарасову с днем рождения.
«Я Вас безумно люблю и просто обожаю. Знаю, что это взаимно. Ценю каждый момент, проведенный с вами, учусь у вас. Вы великая женщина и мать фигурного катания. С вами безумно интересно и весело», — написала Навка в Instagram.
13 февраля Тарасовой исполняется 74 года.
Ранее Алексей Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения.