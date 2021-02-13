Тарпищев оценил выход Рублева в 1/8 финала Australian Open
Андрей Черников
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выход Андрей Рублева в 1/8 финала Australian Open, передает РИА «Новости».
Напомним, в третьем круге россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса (7:5, 6:2, 6:3).
«Я считаю, что из наших теннисистов Рублев сейчас наиболее хорошо готов. Андрей нормально подает, играет агрессивно, он сейчас реально находится на ходу», — сказал Тарпищев.