Тарпищев оценил выход Рублева в 1/8 финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выход Андрей Рублева в 1/8 финала Australian Open, передает РИА «Новости».

Напомним, в третьем круге россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса (7:5, 6:2, 6:3).



«Я считаю, что из наших теннисистов Рублев сейчас наиболее хорошо готов. Андрей нормально подает, играет агрессивно, он сейчас реально находится на ходу», — сказал Тарпищев.

Ранее Рублев вышел в четвертый круг Australian Open.