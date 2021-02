Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко провел первую тренировку после операции

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко провел первую тренировку после операции на плече, передает пресс-служба команды в Twitter.

Напомним, спортсмен был прооперирован в сентябре 2020 года. Ожидается, что он полностью восстановится к концу весны, когда стартует плей-офф турнира.



Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года.

Ранее шайба Ивана Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону».

Check this out! @tara9191 skated with his teammates today for the first time since undergoing shoulder surgery. https://t.co/0INTAusndi #stlblues