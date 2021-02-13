Стала известна дата ближайшего боя Ислама Махачева

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Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала в Instagram постер поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дрю Добером.

Встреча состоится 7 марта в рамках турнира UFC 259.

Россиянин имеет 18 побед при одном поражении. Североамериканец выиграл 23 раза, но в девяти случаях он уступил.

Ранее Вячеслав Дацик сравнил Хабиба Нурмагомедова и Александра Шлеменко.