Стала известна дата ближайшего боя Ислама Махачева
Андрей Черников
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Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала в Instagram постер поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дрю Добером.
Встреча состоится 7 марта в рамках турнира UFC 259.
Россиянин имеет 18 побед при одном поражении. Североамериканец выиграл 23 раза, но в девяти случаях он уступил.
Ранее Вячеслав Дацик сравнил Хабиба Нурмагомедова и Александра Шлеменко.