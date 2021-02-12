Тихонов: Латыпов — балбес

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на чемпионате мира, передает «СЭ».

Напомним, Латыпов занял десятое место, став лучшим среди россиян.

«С такими, как Эдуард, надо работать — это балбес. В мое время, тренеры останавливали тебя и кричали, чтобы ты шел спокойнее. Нужно оставить силы на финиш, а не мчаться сломя голову», — сказал Тихонов.



Ранее Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.