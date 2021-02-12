Тарасова оценила четверной сальхов Валиевой
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила четверной сальхов Камилы Валиевой, который спортсменка исполнила на тренировке, передает РИА «Новости».
«Сальхов Камилы — огромная радость. Она прыгнет абсолютно все. В ней сочетаются труд и талант. У нее замечательные тренеры», — сказала Тарасова.
Напомним, Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Тарасова рассказала о восторге от командного турнира фигуристов.