Тарасова оценила четверной сальхов Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила четверной сальхов Камилы Валиевой, который спортсменка исполнила на тренировке, передает РИА «Новости».

«Сальхов Камилы — огромная радость. Она прыгнет абсолютно все. В ней сочетаются труд и талант. У нее замечательные тренеры», — сказала Тарасова.

Напомним, Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе.



Ранее Тарасова рассказала о восторге от командного турнира фигуристов.