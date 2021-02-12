Чешка Беранова выложила пост с претензией в адрес Фалеевой
Вадим Балканов
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Чешская лыжница Тереза Беранова выложила в Instagram пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки в рамках юниорского чемпионата мира.
«Эй, куда прешь?» — написала спортсменка.
Напомним, что судьи приняли решение наказать Фалееву двухминутным штрафом ко времени финиша, что в итоге привело к потере золотой медали.
Ранее сообщалось, что Анастасия Кулешова отреагировала на решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анастасию Фалееву золота юниорского чемпионата мира.