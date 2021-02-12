Теннисистка Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open — 2021.

26-летняя спортсменка в матче 1/16 финала турнира оказалась сильнее представительницы США Энн Ли.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту и завершилась победой седьмой ракетки мира в двух сетах — 6:3, 6:1.

Соболенко совершила пять двойных ошибок, оформила семь подач навылет и выиграла 67% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.