Вяльбе заявила о ранимой психике молодых спортсменов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у молодых спортсменов сейчас достаточно ранимая психика, из-за которой они оказываются не готовы к провалам, передает «Матч ТВ».

Сборная России в скором времени выступит на на юниорском чемпионате мира в финском Вуокатти. Вяльбе отметила, что никогда не ставила целей полностью выиграть мировое первенство, потому что у молодых спортсменов показатели не стоят во главе угла.

«Сейчас у молодежи ранимая психика. Они не всегда готовы. Когда нет результатов, они начинают паниковать, могут куда-то звонить. Не готовы к провалам в спорте. Может, тренер не ставит тебя на гонку по объективным причинам. Нужно работать», — заявила Вяльбе.

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