Дело Большунова не будет направлено в прокуратуру

Полиция финского региона Хяме не намерена направлять дело российского лыжника Александра Большунова в прокуратуру.

Об этом проинформировало само ведомство. Также было отмечено, что предварительное расследование столкновения россиянина с финским лыжником Йони Мяки проводится не будет.

«Истец сообщил, что не требует наказания или компенсации. Дело не будет проходить через фазы предварительного расследования и предъявления обвинения, поскольку у прокурора нет права для выдвижения обвинения», — отмечено в сообщении.

Инцидент произошел во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Большунов столкнулся с соперником на финише. По итогам гонки россиянин был дисквалифицирован, а сборная России лишена бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Шипулин высказался о стычке Большунова с финским лыжником.