Де Брейне недоволен условиями нового контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне недоволен условиями нового контракта с командой, сообщает The Athletic.

По информации издания, бельгиец заявил одном из партнеров по национальной команде, что по новому соглашению он будет получать меньше. При этом игрока не устраивает тот факт, что руководство «горожан» готово платить нападающему «Барселоны» Лионелю Месси любые деньги в случае его перехода.

В нынешнем сезоне Де Брейне принял участие в 23 матчах, в которых забил три мяча и отдал 15 передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Де Брейне.