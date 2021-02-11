Чемпион мира оценил переходы Миранчука и Кокорина в клубы из Италии

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу высказался о переходах полузащитника Алексея Миранчука и нападающего Александра Кокорина в итальянские клубы

«То, что Кокорин и Миранчук играют в Италии, прежде всего говорит об их высоком уровне, так как в Италии очень серьезная конкуренция, нужна хорошая физическая подготовка», — цитирует Кафу ТАСС.

Бывший футболист отметил, что российские игроки получают отличный опыт, так как выступают в топ-чемпионате.

«Это хорошо для сборной и в целом для развития и восприятия российского футбола. В лучших европейских лигах было много футболистов из России, в том числе в Италии, хорошо, что эта тенденция сохраняется», — отметил бразилец.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

«Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из столичного «Спартака» 27 января 2021 года. Он дебютировал за новый клуб в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2).

Ранее стали известны причины досрочного ухода Кокорина с тренировки.