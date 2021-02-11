Хачанов одолел Беранкиса и прошел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open — 2021.

24-летний спортсмен в матче 1/32 финала турнира оказался сильнее представителя Литвы Ричарда Беранкиса.

Встреча продлилась 1 час 59 минут и завершилась победой 20-й ракетки мира в трех сетах — 6:2, 6:4, 6:4.

Россиянин совершил две двойные ошибки, оформил 12 подач навылет и выиграла 66% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.