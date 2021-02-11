Куман пришел в ярость из-за неназначенного пенальти на Альбе
Вадим Балканов
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман пришел в ярость из-за неназначенного пенальти на защитнике Горди Альбе по ходу первой полуфинальной игры национального кубка против «Севильи». Об этом сообщает Marca.
По его словам, несмотря на поражение, команда постарается в ответной игре переломить ход противостояния и выйти в финал.
«Все твердили, что пенальти нужно ставить, причем не только представители «Барселоны». Я не понимаю, почему VAR не вмешался.
Они фолили в центре поля, но также хорошо защищались. Это сильная команда с хорошим составом», — сказал Куман.
Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун негативно отнесся к реформе Лиги чемпионов.