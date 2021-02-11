Миланский «Интер» запланировал ребрендинг
Вадим Балканов
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Миланский «Интер» запланировал ребрендинг. Об этом сообщает Footy Headlines.
На сайте источника уже опубликован проект нового логотипа клуба. На эмблеме «нерадзурри» размещены латинские буквы I и M, выполненные в белом цвете, которые вписаны в синюю и черную окружности.
По предварительной информации, новая версия логотипа будет официально представлена в марте 2021 года.
Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).