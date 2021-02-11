Матчи «Зенита» в Санкт-Петербурге смогут посещать до 25 тысяч зрителей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает официальный сайт администрации северной столицы.

Теперь на домашних матчах «Зенита» смогут находиться не более 25 тысяч зрителей.

Хоккейный клуб СКА, высутпающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сможет играть в присутствии более девяти тысяч болельщиков (75% вместимости Ледового дворца).

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о положении клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).