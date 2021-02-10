Логинов отказался общаться с прессой на весь период чемпионата мира

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с журналистами на весь период чемпионата мира в словенском Поклюке, передает ТАСС.

Это он подтвердил после завершения своего этапа в смешанной эстафете. При этом Логинов обязан посещать официальные пресс-конференции в случае завоевания медали.

На первенствах 2019 и 2020 годов биатлонист также отказывался от общения с прессой.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете.