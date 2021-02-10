Промес убрал из Instagram-аккаунта упоминание об «Аяксе»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес убрал из Instagram-аккаунта ссылки на клуб и сборную Нидерландов.

В первой половине дня в шапке профиля футболиста было написано, что он является игроком «Аякса», однако сейчас этой информации нет на странице форварда.

В январе московский «Спартак» начал переговоры с «Аяксом» по переходу футболиста. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес не попал в заявку «Аякса» на матч против ПСВ.