Волосожар: у меня нет переживаний по поводу статуса «старородящая»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 34-летняя Татьяна Волосожар поделилась с поклонниками, как они с мужем Максимом Траньковым решили завести второго ребёнка.

Напомним, что о беременности известной спортсменки стало известно в конце января.

«Не отношу себя к девушкам, у кого есть пунктик «Обязательно успеть родить до 35 лет». К тому же у меня нет и переживаний по поводу статуса «старородящая» (сейчас это смешно звучит). Зато у меня есть другой «пунктик», его ноги растут из семьи. Глядя на нас с сестрой, я всегда хотела, чтобы у моих детей была не очень большая разница в возрасте. Я все уши Максиму прожужжала, что оптимально — это 3-5 лет.

Не скажу, что Максим был инициатором. Макс говорил то, что говорят многие мамы и папы, которые обожают своих первенцев: «Я не знаю, как можно любить еще кого-то, кроме Анжелики». Но эти слова не были категоричными — мол, у нас в семье будет только один малыш, точка. Он прекрасно видел, как я хочу второго и уступил. Зато теперь шутит: «Ну если два, то, может, и три?» — написала титулованная атлетка в колонке на сайте Letidor.

Ранее Шэрон Стоун опубликовала в Instagram видео выступления Трусовой.