Семак объяснился за провал «Зенита» в последнем розыгрыше ЛЧ

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о выступлении «Зенита» в еврокубковой кампании сезона-2020/21.

Напомним, что сине-бело-голубые на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА набрали лишь одно очко, проиграв пять из шести матчей.

«Охарактеризовать наше выступление в ЛЧ одним словом? Неудача. Если бы не факторы, не зависящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания. В минувшем сезоне нам для выхода из группы не хватило немного, в этом же не получилось по многим причинам... Не хватило везения, коронавирусное время, играли почти без подготовки.

Когда мы выходили на поле полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли много футболистов основы. Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно. А уровень молодых игроков что в «Локо», что в «Краснодаре», что в «Зените», конечно, отличается от уровня основы», — цитирует российского специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Манчестер Сити» перенесен в Будапешт.