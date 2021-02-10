«Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд в Кубке Англии 110-летней давности
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд по победам в Кубке Англии 110-летней давности.
В матче 1/8 финала турнира подопечные Уле-Гуннара Сульшера победили «Вест Хэм Юнайтед» в дополнительное время со счетом 1:0. Эта победа стала девятой подряд для команды в рамках Кубка страны.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд в данном соревновании, установленный в период с 1908 по 1912 год.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.