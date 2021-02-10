Хабиб не будет подниматься в полусредний вес ради боя с Сен-Пьером

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет подниматься в полусредний вес ради боя с Джорджем Сен-Пьером.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула. С тех пор несколько раз появлялась информация, согласно которой боец может вернуться в октагон ради боя с Сен-Пьером.

«В 77 кг я точно драться не буду. Это вообще не моя природная весовая категория. Когда я в хорошей форме, у меня 82 кг. Сгонять на 77 и в бою весить 80-81 против лучшего бойца в истории этого веса?» — сказал Нурмагомедов на медиа-дне лиги EFC в Москве.

Ранее сообщалось, что Хабиб заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе.