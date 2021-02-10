После матча «Ювентуса» и «Интера» произошел серьезный конфликт

После второго полуфинального матча Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» произошел серьезный конфликт, сообщает Football Italia.

По информации источника, после финального свистка президент туринского клуба Андреа Аньелли предположительно вступил в конфликт с главным тренером «Интера» Антонио Конте. Сообщается, что руководитель турнинцев послал наставника соперников, назвав его «мудаком».

Примечательно, что во время поединка у Конте произошла словесная перепалка с защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Встреча завершилась со счетом 0:0, в финал турнира вышел «Ювентус» благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса» призвал тренера «Интера» уважать судью.