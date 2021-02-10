Хабиб заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, передает ТАСС.

Россиянин владеет поясом с 2018 года, когда он одолел американца Эла Яквинту. После этого он трижды проводил защиту титула. Последний раз в октагон боец вышел в октябре 2020 года — он одолел американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед. Я понимаю Дану Уайта, один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное», — заявил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Джикия готов помочь Хабибу с дебютом в профессиональном футболе.