«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Анастасия Мартыненко
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Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с миланским «Интером».
Команды провели ответный поединок, который завершился со счетом 0:0. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В финале «Ювентус» сразится с победителем пары «Наполи» — «Аталанта».
Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» нанести поражение «Роме».
Кубок Италии. 1/2 финала. Второй матч
«Ювентус» — «Интер» — 0:0.