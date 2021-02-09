«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

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Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с миланским «Интером».

Команды провели ответный поединок, который завершился со счетом 0:0. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финале «Ювентус» сразится с победителем пары «Наполи» — «Аталанта».

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» нанести поражение «Роме».

Кубок Италии. 1/2 финала. Второй матч
«Ювентус» — «Интер» — 0:0.