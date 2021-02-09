Плющенко подвел итоги Кубка Первого канала
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram подвел итоги Кубка Первого канала.
Плющенко поблагодарил Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) за формат турнира, а также пожелал, чтобы соревнования стали ежегодными.
Специалист отметил, что его подопечная Александра Трусовой стала лучшей в команде Евгении Медведевой.
Ранее Ольга Бузова посетила академию Плющенко.