Плющенко подвел итоги Кубка Первого канала

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram подвел итоги Кубка Первого канала.

Плющенко поблагодарил Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) за формат турнира, а также пожелал, чтобы соревнования стали ежегодными.

Специалист отметил, что его подопечная Александра Трусовой стала лучшей в команде Евгении Медведевой.

Ранее Ольга Бузова посетила академию Плющенко.