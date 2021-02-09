Опубликованы фото комбинезонов российских биатлонистов на ЧМ
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал на официальной странице в Twitter фотографии комбинезонов, в которых спортсмены выступят на чемпионате мира в словенской Поклюке.
9 февраля сообщалось, что команда не получила новую экипировку.
«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме», — говорится в публикации.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на турнире под флагом страны.
Ранее в Госдуме отреагировали на запрет биатлонистам не размещать флаг России в соцсетях.
Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj— Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021