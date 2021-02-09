Жулин сравнил противостояние Тутберидзе и Плющенко с соперничеством боксеров

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о конфликте Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

Напомним, в 2020 года от Тутберидзе к Плющенко перешли Алена Косторная и Александра Трусова.



«Здесь был момент переманивания. На телевидении стали очень серьезно муссировать эту тему. Показывали в одном углу экрана Плющенко, в другом — Тутберидзе. Получался такой бой Роя Джонса с Мэйуэзером», — сказал Жулин на YouTube-канале Василия Конова.

Ранее Ольга Бузова посетила академию Плющенко.