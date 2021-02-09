Надаль вышел во второй круг Australian Open
Антон Борисов
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
В следующем круге Надаль встретится с победителем матча Майкл Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.
Теннис. Australian Open. 1-й круг
Рафаэль Надаль (Испания) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1.