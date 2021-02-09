Экс-игрок «Зенита» намекнул на возможное возвращение в Россию
Нападающий «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России.
Ранее в СМИ появилась информация, что в скором времени игрок перейдет в московский ЦСКА.
«Возвращение в Россию? Скорее да, чем нет», — цитирует Рондона журналист Мари Ферро в Twitter.
В прошлом сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.
В России форвард выступал за петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны.
После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер Рондона.