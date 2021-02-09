Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Антон Борисов
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Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.
Во встрече первого раунда спортсмен одержал победу над представителем Австралии Александаром Вукичем со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 3 час 6 минут.
В следующем круге Хачанов встретится с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC).
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.
Теннис. Australian Open. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Александар Вукич (Канада) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4