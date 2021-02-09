Медведев успешно стартовал на Australian Open
Антон Борисов
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Во встрече первого раунда первая ракетка России одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
В следующем круге Медведев встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия).
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.
Теннис. Australian Open. 1-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4