Медведев успешно стартовал на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече первого раунда первая ракетка России одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

В следующем круге Медведев встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия).

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4