Варламов установил уникальное достижение «Айлендерс»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов установил уникальное достижение команды.

В матче регулярного чемпионата «Айлендерс» одолели «Нью-Йорк Рейнджерс» в дерби со счетом 2:0. Таким образом, Варламов оформил шат-аут и стал первым голкипером команды, которому удалось дважды на сезон сыграть на ноль в этом противостоянии.

В текущем сезоне вратарь сыграл в восьми матчах, в пяти из которых команде удалось добиться победы.

Ранее сообщалось, что Варламов стал первой звездой дерби между «Айлендерс» и «Рейнджерс».