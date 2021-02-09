Волгоградский «Ротор» не имеет возможности помочь «Тамбову» и отдать своих игроков в бесплатную аренду, сообщает Metaratings.ru.

До этого стало известно, что некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы помочь «Тамбову», который оказался в бедственном положении, и отправить игроков в аренду. Однако генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что у волгоградцев такой возможности нет.

«Мы при наших умеренных возможностях точно не можем на это пойти. «Ротор» только в текущее межсезонье укомплектовал состав и лишних игроков у нас сейчас нет», — заявил он.

Ранее суд оставил без движения заявление о банкротстве «Тамбова».