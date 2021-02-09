Шат-аут Варламова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»
Анастасия Мартыненко
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«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс».
Российский голкипер команды победителей Семен Варламов оформил шат-аут, отразив 30 бросков по своим воротам.
Российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отличились и очков набрать не смогли.
Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи трех команд из-за коронавируса.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2
0:1 — Сизикас (Мартин, Пелеч), 51:15;
0:2 — Мартин (Клаттербак, Барзал). 53:20.