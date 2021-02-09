Хабиб: летом в легком весе UFC будет жарко

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о развитии событий в дивизионе, передает «Матч ТВ».

Он заявил, что в дивизионе появится интрига, как только руководство промоушена назовет бойцов, которые будут драться за пояс, а какой бой станет претендентским.

«Я думаю, что летом в этом весе будет жарко. Легкий вес вообще всегда был самым конкурентным и самым интересным с большими звездами. Думаю, что летом он наберет новые обороты. Уже идут новые бойцы, новое поколение», — заявил боец.

Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры после того, как осенью 2020 года одолел американца Джастина Гэтжи и защитил титул. Он заявил, что пообещал матери больше не драться без отца Абдулманапа, который скончался летом из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Хабиб намерен обсудить с главой UFC вопрос возобновления карьеры.