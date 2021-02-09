Хавбек «Шахтера» Тайсон отклонил предложение из России

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон отклонил предложение из России, сообщает Globo Esporte.

При этом источник не информирует, речь идет об одном российском клубе или нескольких. Примечательно, что также Тайсон отказался рассматривать варианты продолжения карьеры в ОАЭ и Китае.

Соглашение игрока с украинской командой истекает летом 2021 года, Тайсон не намерен продлевать контракт. Он хочет начать переговоры со своим бывшим клубом «Интернасионалем».

Ранее сообщалось, что ЦСКА оформил переход норвежского полузащитника.