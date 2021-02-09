Хабиб намерен обсудить с главой UFC вопрос возобновления карьеры

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен обсудить с главой промоушена Даной Уайтом вопрос возобновления карьеры, передает «Матч ТВ».

Российский спортсмен отметил, что неделю назад отправил Уайту важное сообщение, которое может повлиять не только на его карьеру, но на всю ситуацию в легком дивизионе.

«Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится, не нужно у меня выведывать информацию, я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние», — заявил Нурмагомедов.

Боец принял решение о завершении карьеры после того, как осенью 2020 года одолел американца Джастина Гэтжи и защитил титул. Он заявил, что пообещал матери больше не драться без отца Абдулманапа, который скончался летом из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Хабиб считает Порье достойным пояса чемпиона UFC в легком весе.