Форвард «Вашингтон» Кузнецов перенес коронавирус
Антон Борисов
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подтвердил, что перенес коранавирус.
«Это определенно не смешно. Дни были непростыми. Я понимаю людей, у которых были симптомы, у кого их не было, в любом случае. Просто дни становятся тяжелыми, понимаете?» — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.
Хоккеист отметил, что сейчас у него хорошее самочувствие и он может тренироваться.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Кузнецов принял участие в четырех матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов заразился коронавирусом.