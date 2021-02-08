Буффон избежал наказания за богохульство

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона избежал наказания за богохульство во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии против миланского «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, спортивный судья счел аудиозапись ругательств футболиста недостаточно четкой, чтобы признать его виновным в правонарушении.

При этом голкипер может быть отстранен за богохульство в матче 13-го тура Серии А против «Пармы». Футболисту грозит дисквалификация на один матч и денежный штраф.

Ранее сообщалось, что Буффон провел 1100-й матч в карьере.