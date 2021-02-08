Ротенберг объяснил назначение Ларионова и.о. наставника сборной России

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг объяснил назначение Игоря Ларионова исполняющим обязанности наставника главной команды на шведский этап Евротура.

Функционер заявил, что тренерский штаб сформирован из специалистов, которые отправятся на юниорский чемпионат мира.

«Нам важно, чтобы Игорь Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Валерием Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы», — цитирует Ротенберга «Чемпионат.com».

Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России встретится с командами Финляндии (12 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).

Ранее сообщалось, что Ларионов может поехать со сборной России на чемпионат мира.