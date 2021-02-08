Хабиб отреагировал на убийство экс-главы дагестанского села

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал в Instagram на убийство бойцами ОМОН экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

«Воспитывайте своих детей, чтобы они росли у нас здоровыми, умными и достойными. Может, они изменят ситуацию, в которой мы живем», — написал Хабиб.



Также спортсмен отметил, что только образованные и воспитанные люди смогут изменит общество.

Ранее Хабиб помог 50 наркозависимым людям.