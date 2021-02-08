Девушка выпала из окна после драки с бойцом MMA

Подруга российского бойца MMA Арсена Батырова выпала из окна после потасовки со спортсменом, сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.

Отмечается, что в ночь с 7 на 8 февраля девушка праздновала день рождения. Пара начала выяснять отношения.



Девушка ударила спортсмена кружкой по голове. Ему потребовалась помощь. Когда он пришел в себя, то не обнаружил сожительницу. Ее тело нашли под окном. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее боец ММА нокаутировал соперника за минуту.