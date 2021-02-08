Девушка выпала из окна после драки с бойцом MMA
Андрей Черников
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Подруга российского бойца MMA Арсена Батырова выпала из окна после потасовки со спортсменом, сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.
Отмечается, что в ночь с 7 на 8 февраля девушка праздновала день рождения. Пара начала выяснять отношения.
Девушка ударила спортсмена кружкой по голове. Ему потребовалась помощь. Когда он пришел в себя, то не обнаружил сожительницу. Ее тело нашли под окном. Спасти пострадавшую не удалось.