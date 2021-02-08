Тарьей Бе рассказал о мыслях сменить спортивное гражданство

Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился эмоциями от своего непопадания в смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке.

«Я очень хотел поехать. Возможно, это год, когда думаешь, что хотел бы выступать за другую страну. Это сложная ситуация, но я спокойно ко всему отношусь. Я сделал все, что мог», — передает слова Бе NRK.



Смешанная эстафета состоится 10 февраля.

Ранее Йоханесс Бе сменил приклад винтовки перед чемпионатом мира.