Тарьей Бе рассказал о мыслях сменить спортивное гражданство
Андрей Черников
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился эмоциями от своего непопадания в смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке.
«Я очень хотел поехать. Возможно, это год, когда думаешь, что хотел бы выступать за другую страну. Это сложная ситуация, но я спокойно ко всему отношусь. Я сделал все, что мог», — передает слова Бе NRK.
Смешанная эстафета состоится 10 февраля.
Ранее Йоханесс Бе сменил приклад винтовки перед чемпионатом мира.