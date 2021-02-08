Глейхенгауз поделился впечатлениями от командного турнира
Андрей Черников
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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями от командного турнира по фигурному катанию.
«Мне кажется, что это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нем участие. Такой праздник в этот сложный период для всех», — написал Глейхенгауз в Instagram.
Также он поздравил команду Алины Загитовой с победой в соревнованиях и команду Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий.
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