Российский хоккеист «Чикаго» Задоров подрался с канадцем Бенном

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Чикаго» сыграл с «Далласом».

Чикагская команда победила со счетом 2:1 ОТ.

В начале второго периода российский хоккеист «Блэкхоукс» Никита Задоров подрался с игроком «Старз» Джейми Бенном. В конце потасовки Бенну удалось нанести несколько точных ударов.

Ранее «Чикаго» в овертайме оказался сильнее «Далласа».