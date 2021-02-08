Российский хоккеист «Чикаго» Задоров подрался с канадцем Бенном
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Чикаго» сыграл с «Далласом».
Чикагская команда победила со счетом 2:1 ОТ.
В начале второго периода российский хоккеист «Блэкхоукс» Никита Задоров подрался с игроком «Старз» Джейми Бенном. В конце потасовки Бенну удалось нанести несколько точных ударов.
Ранее «Чикаго» в овертайме оказался сильнее «Далласа».
WOW— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 7, 2021
Jamie Benn & Nikita Zadorov drop the gloves. pic.twitter.com/a3iObTGklt