Стал известен гонорар Волкова за бой с Оверимом

Стал известен гонорар бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова за поединок с нидерландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, россиянин одержал победу во втором раунде.

Издание Sports Daily сообщает, что Волков заработал $225 тысяч. $85 тысяч он получил за сам поединок, столько же за победу, $50 тысяч за лучшее выступление вечера и $5 тысяч поощрительных выплат.



Ранее Волков высказался о победе над Оверимом.