Ловчев высказался о хет-трике Головина в матче Лиги 1

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о хет-трике футболиста «Монако» Александра Головина в матче Лиги 1 против «Нима» (4:3).

«Конечно, это достижение. Мы много вспоминаем, как Аршавин забил четыре мяча «Ливерпулю», но это несравнимо. У нас сегодня за границей играют всего три игрока», передает слова Ловчева Metaratings.



В текущем сезоне Головин провел девять матчей, забив четыре мяча.

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